谷歌今天发布了全新企业版 Google Glass（谷歌眼镜），Glass Enterprise Edition 2。







谷歌与 Smith Optics 合作为新版眼镜设计了安全镜框，使其看起来更像是一幅真正的眼镜。不过谷歌也为那些不喜欢镜框、镜片的客户准备了标准版，与一代 Google Glass 类似。







新版谷歌眼镜提供一个 640 x 380 分辨率的光学显示模块（Optical Display Module），可以在现实世界中添加 AR 增强现实内容，另外还提供了智能语音助手来帮助完成日常作业任务。







配置方面 ，新版眼镜内置高通骁龙 XR1 处理器、一枚 800 万像素摄像头、支持快充的 USB-C 端口以及支持更长续航时间的电池。谷歌表示，高通骁龙 XR1 是拥有强大功能的多核 CPU，搭载新型人工智能引擎，可显著节能、提高性能并支持计算机视觉和更先进的机器学习功能。



系统方面，新版眼镜运行的是 Android Oreo 系统，更有利于企业进行开发和部署。



Glass Enterprise Edition 2 售价为 999 美元，较初代的 1,599 美元有所下调。作为企业版，该眼镜不向消费用户提供。







谷歌在 2013 年发布具有开创性的初代 Google Glass 眼镜，但由于存在侵犯个人隐私的风险而引发大量关注，草草收场。虽然在消费市场遇阻，但谷歌在 2017 将其改向企业推广，颇受好评。



苹果方面，一直有传闻称该公司正在大力开发 AR 智能眼镜项目，投入巨大。最新的消息是该眼镜有可能会在 2020 年发布。

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