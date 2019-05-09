警钟

随着谷歌宣布即将停止向华为提供对 Android 系统和谷歌服务的支持，华为的命运正变得越来越引人关注。而这背后，是谷歌对美国因安全问题而限制各公司与华为进行交易的回应。这样做的结果是，华为将无法在未来的设备上使用谷歌的 Android 许多服务，从而被限制在基本的开源 Android 软件上。这一举动虽然对现有华为手机用户影响不大，因为他们仍然可以访问 Google Play 服务和应用程序；但此举无疑将对华为的未来用户产生重大影响。谷歌在一份声明中说：“我们是在遵守命令并审查影响。对于我们的服务用户，Google Play 和其安全保护功能将继续在现有的华为设备上运行。”在过去的 18 个月里，美国一直在加大对华为的打压力度，比如一直阻止运营商出售华为移动设备，并游说其盟友一同加入禁止使用华为网络设备的行列。上周，美国商务部将华为和其 70 家附属公司列入了一份交易禁止名单。当然这也意味着华为在购买英特尔，高通和 Broadcom 等公司的重要硬件组件方面受到限制（根据一些报道，可能还有其他地方的芯片制造商）。但相比于此，谷歌将限制其核心 Android 服务和功能的消息可以说更值得注意，因为这对华为及其子品牌产生直接影响。华为可能会失去对未来 Android 版本更新的早期访问权，这意味着会延长新 Android 功能的客户等待期。华为通过多个渠道向客户保证，华为打算继续支持所有现有智能手机和平板电脑，不影响产品服务和体验。但该声明并未提及未来的设备。华为高层表示：“华为为 Android 在全球范围内的发展做出了重大贡献。作为 Android 的主要全球合作伙伴之一，我们其开源平台密切合作，共同开发了一个让用户和行业都受益的安卓生态系统。华为将继续为所有现有的华为和荣耀智能手机和平板电脑产品提供安全更新和售后服务，这涵盖所有已售出且仍在全球库存中的产品。我们将继续构建安全可持续的软件生态系统，以便为全球华为用户提供最佳体验。”虽然华为手机不能在美国正式出售，但这种限制并未妨碍其在其他地方的销售增长。根据华为公布的数据，2018 年旗下智能手机出货量超过 2 亿部，实现了三分之一的增长；同时很快就会取代三星成为全球最大的手机制造商。但谷歌在华为设备上限制 Android 的举动无疑是会将智能手机行业引向支离破碎的重磅一击。华为没有表明将如何计划以规避未来的「Android 障碍」。但无论如何，它可能不得不开始为国际市场建立自己的独立 Android 版本。同时，华为自己的应用商店也可能无法访问流行的 Google 应用，例如地图、YouTube、Gmail 等。事实上，华为面临的巨大挑战将是在不依赖谷歌的情况下继续其全球增长。但也许最重要的是，对其他依赖谷歌对 Android 系统的支持来进行手机销售的智能手机制造商，这并不是个好兆头。目前，该禁令仅限于华为，但未来的任何情况都可能导致美国瞄准其他智能手机制造商——无论他们是否开发网络基础设施、是否是「第二个华为」。华为所遭遇的应该成为更多企业（尤其是中国企业）的警钟。如果这一举措导致消费者开始转向使用手机制造商自主的系统和基础设施，请不要感到惊讶。这不仅是一家中国手机厂商的问题，也不仅仅是谷歌针对华为的问题，而是合作停止，封闭开始的征兆。铁幕落下，无人幸免。

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