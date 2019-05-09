



彭博社今天报道称，亚马逊正致力于一种能够读取人类情感的腕戴式声控设备。这将是一个相当新颖的健康小工具，虽然它更像是众筹活动中的产品，但它的确来自一家世界上最大的科技公司。



消息人士透露的内部文件显示 Alexa 语音软件团队和亚马逊的 Lab126 硬件部门正在合作开发这款可穿戴设备。该设备与智能手机应用程序同步工作，据称有麦克风可以「从他或她的声音中辨别出佩戴者的情绪状态。」经过人工智能处理后，最终能够实现告诉佩戴者如何更有效地与他人互动。



亚马逊 Lab126 部门已经成就了 Kindle、Fire Phone 和 Echo 扬声器的问世，并且首次将 Alexa 推向世界。去年的一份报告显示该部门还在开发一种家用机器人。现在亚马逊所有硬件工作的统一线索是构建一个支持 Alexa 的设备生态系统。传闻中的机器人使 Alexa 更具移动性，并且所谓的情感感应可穿戴设备让语音助手能够访问全新的用户意识纬度。



可以情绪感知小工具的概念并不是天方夜谭，因为有许多可测量的生物标记可以表明像激动这样的状态。对人们说话方式中包含信息的研究也支持了亚马逊对情绪感知设备研究的合理性。然而，准确或者至少是大致可靠地获得一个人的情绪状态似乎仍然是一项雄心勃勃的事业。



不过我们还不能推断这样的项目是最终被应用于各种商业用途会带来什么影响，所以作为人类，还是要学会自我控制情绪。





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