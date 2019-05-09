



就在 Steam Link 登陆 iOS 一周后，iOS 和 Android 平台的 Steam Chat 也发布了。



据 Steam 官方博客消息，基于 Steam 社区的全新的社交应用 App——Steam Chat 正式推出，旨在为玩家提供更为便捷的聊天体验，该应用已经正式上架 App Store 以及 Google Play 应用商店。



移动版的 Steam Chat 包括好友列表、邀请链接、自定义通知、群组信息等基本功能，另外，为了带来更好的聊天体验，应用还将提供更高质量的链接、视频、推文、GIF、Giphy、Steam 表情等等。总之大家在手机上也能跟自己的 Steam 好友愉快聊天斗图了。



接下来官方还会增加包括语音聊天、改进后的 Steam 令牌等功能。



Steam Chat 与 Steam Link 相比在 iPhone 和 iPad 上的应用要简单得多，后者花了一年时间才最终进入应用商店。当然，随着 Valve 正在积极地 Steam 相对完整的服务体系引入 iOS 和 Android 系统，想必未来我们在手机端能够实现更好的体验。





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