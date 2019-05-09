这几天对华为来说形势日趋糟糕，在美国方面的施压下，各种坏消息不断传来。5 月 20 日，路透社报谷歌母公司 Alphabet 停止与华为合作，称「华为失去了对安卓操作系统的全部使用权限，华为只能使用 AOSP 继续开发新的安卓系统。」根据最新消息，谷歌将华为 Mate 20 Pro 从支持 Android Q Beta 的设备列表中暂时删除。5 月 21 日，Android 的官方推特针对谷歌停止与华为的部分服务一事做出回应。Android 表示，对于华为用户，能够保证在遵守美国政府要求的同时，继续为现有的华为设备继续支持诸如 Google Play 以及通过 Google Play Protect 提供的安全服务。华为任正非表示「谷歌是非常好的公司，谷歌在想办法，我们也在想办法，在讨论补救措施」。





5 月 21 日，路透社报射频芯片制造商 Qorvo 按照美国政府的指令，停止向华为发货。目前还没有官方回应此事。5 月 22 日，环球时报援引 BBC 报道，后者获得的内部文件称，英国芯片设计商 ARM 将暂停与华为的全部业务。ARM 是华为智能手机芯片设计的基础，尽管 ARM 的内部通知很可能只是对美国商务部的禁令做出回应，但事关重大，还是在国内外媒体中引起了广泛关注。从短期来看，华为麒麟芯片不会受太大影响，今年 1 月，华为获得了 ARM 指令集 ARMv8 的永久授权，不影响华为自身对ARM v8 处理器的研发。而下一代 v9 还需要有很长的过渡期，这段时间应该足够华为及合作厂商做出应对，只不过需要比以往付出更多。华为发布声明称，「我们重视与合作伙伴的密切关系，但也认识到他们中的一些由于政治动机的决定而承受的压力。我们相信这一令人遗憾的局面能够得到解决，我们的首要任务仍然是继续向全球客户提供世界一流的技术和产品。」硬件和软件的双重打压之外，华为产品在美国以外市场的销售遭遇一些阻碍。英国两大主流通讯运营商 EE 和 Vodafone 相继宣布「暂停」开售华为 5G 手机；华尔街日报称日本两大运营商 KDDI 和软银「正准备」延期发售华为 P30 lite。外媒报道聚焦华为失援孤立的境地，但我们也应该看到并不是所有合作都停止，其实合作依然作为主流存在着。5 月 23 日上午，松下就「断供华为」的媒体失实报道发表严重声明，否认断供华为，并表示华为一直以来都是松下的重要合作伙伴，松下将严格遵守其所在国家和地区的相关法律及合规条例。在此基础上，松下将持续向华为等中国客户销售商品和提供服务，为中国事业发展添砖加瓦。东芝也在其中国官网发表声明，称东芝集团按照美国实体名单（Entity List），正在确认部分产品是否不符合其要求，但并未停止与华为的合作。部分媒体所称上海东芝公司内部宣布「停止与华为合作」不属实。美国科技公司 InterDigital 也在日前宣布，尽管美国试图禁止向华为出售芯片和软件，但它可以向华为授权其 5G 网络技术。InterDigital 方面称，华为加入实体清单（entity list）并不妨碍该公司与华为签订专利许可协议，因为其专利涉及公开的技术，因此超出了美国出口管制法的范围。高通未回复外媒置评请求。不过贸易律师认为，高通所面临的情形和 InterDigital 是类似的。5 月 22 日，华为面向海外媒体回应台积电不会停止向华为供货的计划。台积电今年下半年要为华为的麒麟 980 铺货做安全性改进，即将推出的 7nm 新工艺麒麟 985 芯片也不会受到影响。

华为面临着几乎前所未有的封禁截杀确实没错，但其依然希望保持合作和恢复合作，淡定的态度显示足够的底气。部分企业因美国施压而做出应对决定是事实，但我们认为有意放大、强调企业间对立，割裂相互联系和后续沟通（包括禁令缓冲期的下一步可能进展）地看待「断供」消息，并不是眼下关注华为禁令事件的正确方式。有形的做为容易被揭穿，无形的氛围往往被忽视，警惕。

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