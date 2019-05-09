



据路透社近日报道，腾讯希望将 Riot Games 旗下最著名的游戏《英雄联盟》带入移动市场。



自 2009 年推出至今，《英雄联盟》游戏已经成为一种全球现象，吸引了数百万玩家，并产生了一个全球性的电子竞技联盟，至今仍是全球最受欢迎的 PC 端游戏。根据数据提供商 Statista 的数据，《英雄联盟》 2018 年的营收为 14 亿美元（约合 96.6 亿人民币），2018 年的英雄联盟全球总决赛观看时长达到 8110 万小时，是年度规模最大的电子竞技比赛。



消息人士称，腾讯几年前曾提出要开发手机版《英雄联盟》，但被 Roit 拒绝了。随后，腾讯在 2015 年 11 月推出了类似的手游《王者荣耀》，随后迅速成为大陆现象级游戏，《王者荣耀》2018 年的营收为 160 亿人民币，目前已成为全球收入最高的多人在线竞技场游戏，也是全球最吸金的游戏。



其实，《英雄联盟》手游的消息早在前几年就传出过，不过一直没有实质性的消息。毕竟没有腾讯和 Riot Games 官方的证实，一切都是未知数。外媒报道称，两家公司在《英雄联盟》手游项目上工作了一年多，但手游版不太可能在 2019 年推出。



但我们可以预计到，由腾讯带来的手游版《英雄联盟》将在亚洲市场收获巨大人气，并且可以把联盟赛事扩展到移动平台上，加强其影响力。这一跨平台举措也有望让《英雄联盟》再次焕发生命力，这样的做法早已在 Epic Games 的《堡垒之夜》上验证成功，《堡垒之夜》几乎面向现有的全部主流游戏平台推出，包括手机、主机和 PC，去年该游戏的营收达到了 30 亿美元。







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