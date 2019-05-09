5 月 27 日台北电脑展展前发布会上，AMD 发布全新 7nm Navi 显卡 Radeon RX 5000 系列，Navi 显卡计算单元是对 Vega 版本的改进，每个单元尽可能地做到高效。由于采用了全新的 Radeon 架构和 7 纳米工艺，从理论上讲，与旧的 Graphics Core Next 技术相比，Navi 显卡每时钟性能提高 25%，每瓦性能提高 50%。除了作为第一款 7nm 消费类显卡外，Radeon RX 5000 系列还将支持 PCIe 4.0 和快速 GDDR6 内存。在一个简短的舞台演示中，我们看到 RX 5700 在 Strange Brigade 中与 NVIDIA 的 RTX 2070 相抗衡，大约以 10% 的优势胜出。Radeon 架构显卡将代表着 AMD 制程技术的又一次进步，在功耗性能上 AMD 的 7nm 技术将首次改善一直被诟病的耗电和发热问题，将以主流显卡的等级来与英伟达 RTX 2000 系列正面竞争。因为正逢五十周年，所以新显卡系列命名为 RX 5000 系列，而首先登场的 RX 5700 显卡，将于 7 月面市​。关于这张卡的细节将在 6 月 10 日的 E3 游戏展上公布，并且很可能拥有支持实时光线追踪的功能。同时，发布会上 AMD CEO 苏丰姿女士宣布索尼的下一代主机将采用 AMD 7nm Navi 显卡和锐龙 Zen2 处理器，为 PS5 提供强大性能。AMD 是显卡行业值得关注的主要公司之一，同时它基本上是 Mac 平台唯一感兴趣的显卡。由于苹果至今仍未有推出支持 N 卡驱动程序的打算，A 卡实际上就成了默认选项，如果 2019 年这种关系仍未改变，那么新一代 AMD Radeon RX 5000 将成为新款苹果专业级桌面设备的可选配置。

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