每年的台北电脑展华硕都会带来一些相当有个性的新品，今年恰逢华硕 30 周年，华硕发布了一款颇为吸引人眼球的高阶笔电 ZenBook Pro Duo，它最奇特的地方就是有两块屏幕。ZenBook Pro Duo 拥有两块 4K 屏幕，一块是普通笔记本电脑的 15 英寸 16：9 OLED 面板，而在键盘正上方还有一个 32：9 的 IPS ScreenPad Plus 屏幕。它和主面板有相同的宽度，占据传统键盘板差不多一半的高度。看着就好像是倍数放大版的 MacBook Pro 触控条（Touch Bar）。然而，与触控条不同的是，ScreenPad Plus 不会占用 ZenBook Pro Duo 除电池续航时间以外的任何东西。华硕仍然包括一个带功能键的全尺寸键盘，触控板直接位于右侧。该设计很容易让人想起华硕的 Zephryus 超薄游戏笔记本电脑，你甚至还可以点亮右侧触控板把它当小键盘来用。

当然，为了让这块 ScreenPad Plus 屏不沦为噱头，而是从软件生态上解决实用性，华硕还为 ScreenPad Plus 构建了一些软件，使其更像是一个辅助控制面板，用户也可以将其用作全开显示器，或者把它分成两个较小的 16：9 1080p 窗口使用。你还可以将其设置为主屏幕的扩展，比如浏览较长的网页，当主屏幕向下滚动时，网站会从下面这块屏幕继续拉伸，效果颇有些惊人。或者，当你在埋头做 Excel 电子表格时，还可以在底下开个小视频啥的。配置方面，ZenBook Pro Duo 搭载最高八核的英特尔酷睿 i9 处理器和 Nvidia RTX 2060 GPU。有四个远场麦克风支持 Alexa 和 Cortana 语音助手，带有一个 Thunderbolt 3 端口，两个 USB-A 端口，一个耳机插孔和一个全尺寸 HDMI 端口。ZenBook Pro Duo 性能出色，运行密集的视频编辑软件演示时也没有任何卡顿或故障。这款笔记本电脑重量仅为 2.5 千克，相当于一般游戏笔记本电脑级内饰的重量。希望它的电池续航时间可以接近特定类别的产品，但我们不得不继续观察。







此外，华硕还发布了较为实惠的 ZenBook Duo，比 ZenBook Pro Duo 体积更小，为 14 英寸屏，设计和概念基本相同，但两个屏幕都是全高清而不是 4K，没有 Core i9 配置选项，显卡也降级为 MX250。ZenBook Pro Duo 和 ZenBook Duo 预计将于今年第三季度上市，目前华硕暂未公布价格。

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