作为最早发布便携式 USB-C 显示器的公司之一，华硕今年在 Computex（台北电脑展）上发布了两款独特的新设计。







首先是全新的便携式新品 ZenScreen Touch MB16AM，一款用于连接智能手机或笔记本电脑的 15.6 英寸 1080p 便携触摸屏。



这款显示器拥有 900g、9mm 轻薄机身，配备 7,800 mAh 大容量电池，及 15.6 英寸 Full HD IPS 十点触控显示面板，可相容不同长宽比及解析度的A ndroid 6.0 版本以上手机的 ZenScreen Touch 程式，并能做到精准触点对应，让使用者于手机装载后，即可直接通过屏幕来操控手机中的 App，除了能以更大的显示屏幕延伸视界、舒适浏览，也可让影像编辑等复杂工作变得更有效率、大幅提升生产力。







ROG Strix XG17 是另一款便携式 1080p 显示器，但它显然是华硕更有野心的产品：为游戏而生。华硕宣称，这是世界上第一台便携式 240Hz 游戏显示器。



ROG Strix XG17 采用 17.3 英寸 1920 x 1080 IPS 液晶显示屏，是一款高端产品，自适应刷新率高达 240Hz，响应时间为 3ms。显示器还配有内置立体声扬声器、磁性支架翻盖和内部电池。后者可以在 240Hz 刷新率下使用三个小时，支持快速充电 3.0 和 USB 电源传输。



XG17 同时提供了 micro HDMI 和 USB-C （DisplayPort）视频输入功能，你可以将它接入 PC、一台 Nintendo Switch，甚至是一部智能手机，当然，你应该更愿意把这个显示器与一个相对强大的游戏来配对，以充分利用其丝般平滑的 240Hz 刷新率，尤其是电竞类游戏。



目前这两款产品都没有相关定价消息，但预计 ZenScreen Touch 会在下个月推出，感兴趣的同学可以期待一下。





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