一切都是全新设计

Computex 2019 发布会上，英特尔正式推出其第 10 代英特尔酷睿处理器，代号为「冰湖」（Ice Lake），并表明了他们在 6 月发货，会给未来的 PC 带来些什么样的新体验。Ice Lake 为英特尔 10nm 制程工艺代号，但其架构名称为 Sunny Cove。第十代酷睿采用了全新的视觉徽标，给人耳目一新的感觉。没有意外的话，英特尔10nm IceLake 处理器正式落地的首批全部是移动处理器。藉由全新世代产品的发布，第十代酷睿移动笔记本处理器包括酷睿 i7、酷睿 i5、酷睿 i3（暂时没有 i9）三大序列和锐炬 Iris Plus 核显都会更换新的 LOGO 标识。Ice Lake 是一个新的高度集成的笔记本电脑平台，也是一个新的生态，结合了新的 Sunny Cove 核心架构和新的 Gen11 图形架构，并首次集成了 Thunderbolt 3 和 Intel Wi-Fi 6 (Gig+)，提供一流的连接。从 CPU 到 GPU，从内存到多媒体，从显示输出到图像处理，从互连总线到雷电 3，一切都是全新的设计。

性能提升

根据英特尔的官方资料显示，全新一代的 10nm Ice Lake IPC 性能相比于 Skylake（六代酷睿）平均提升了 18％，最多可达 40％。以 15W 热设计功耗的单核心性能威力，Ice Lake 相较五年前的五代酷睿 Broadwell 提升了超过 45％。Ice Lake 也是英特尔首款将 AI 与 DL Boost 结合的CPU，除了支持 DL Boost 外、它还支持 Dynamic Tuning 机器学习，能够动态地分配 GPU 与 CPU 的负载与功耗，虽然并非 10nm 平台新技术，但对于 IceLake 处理器的性能表现有明显的帮助。







图形进化

新的 Ice Lake 平台最重要的特性在于提升了图形、显示部分的性能表现。GEN 11 核显最高集成 64 个执行单元（EU），EU 内的 FPU 浮点单元进行了重新设计，支持 Adaptive Sync（适应性同步）技术，显卡主频提升到了 1.1GHz。英特尔表示，与英特尔第 9 代集成图形引擎相比，新一代集显的图形性能将提高近一倍。《反恐精英：全球攻势》、《彩虹六号攻城》和《三国争霸》等游戏都是如此。此外，10nm IceLake 平台全面支持雷电 3（Thunderbolt 3）接口、Wi-Fi 6 无线通信模块、4K 60FPS HDR 视频播放，更快的、更高质量的 HEVC 编码，并支持 1080 分辨率电竞游戏的流畅运行。

改变的不仅是CPU

英特尔一直扮演着芯片行业的领军角色，其遵循摩尔定律以及 Tick-Tock 发展模式，按部就班地推进制程工艺和核心架构的发展。在以往长时间发展中，芯片制程从 65nm 到 45nm，45nm 到 32nm，32nm 到 22nm，22nm 到 14nm，都严格按照 Tick-Tock 模式走，但是在 14nm 之后，英特尔开始经历更长的时间，足足 4 年，才终于走到 10nm。但从 IceLake 的特性来说，它最大的创新不在工艺制程，而是来自 Sunny Cove 构架和整个生态平台的改变。伴随 10 代酷睿处理器的到来，我们将看到新的无线网络技术、新的存储技术、新的 AI 技术、更强大的图形技术以及最先进的接口技术。未来的智能时代，看重的不仅仅是单向处理能力，网络运行能力，高速多兼容的接口、人工智能等等，都会是机器处理的重要方向，而这也是英特尔赋予一个完整 IceLake 的真正改变。

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