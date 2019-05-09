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2019-05
30
00:23
Computex 2019 发布会上，英特尔正式推出其第 10 代英特尔酷睿处理器，代号为「冰湖」（Ice Lake），并表明了他们在 6 月发货，会给未来的 PC 带来些什么样的新体验。
一切都是全新设计
Ice Lake 为英特尔 10nm 制程工艺代号，但其架构名称为 Sunny Cove。第十代酷睿采用了全新的视觉徽标，给人耳目一新的感觉。没有意外的话，英特尔10nm IceLake 处理器正式落地的首批全部是移动处理器。藉由全新世代产品的发布，第十代酷睿移动笔记本处理器包括酷睿 i7、酷睿 i5、酷睿 i3（暂时没有 i9）三大序列和锐炬 Iris Plus 核显都会更换新的 LOGO 标识。
Ice Lake 是一个新的高度集成的笔记本电脑平台，也是一个新的生态，结合了新的 Sunny Cove 核心架构和新的 Gen11 图形架构，并首次集成了 Thunderbolt 3 和 Intel Wi-Fi 6 (Gig+)，提供一流的连接。从 CPU 到 GPU，从内存到多媒体，从显示输出到图像处理，从互连总线到雷电 3，一切都是全新的设计。
性能提升
根据英特尔的官方资料显示，全新一代的 10nm Ice Lake IPC 性能相比于 Skylake（六代酷睿）平均提升了 18％，最多可达 40％。以 15W 热设计功耗的单核心性能威力，Ice Lake 相较五年前的五代酷睿 Broadwell 提升了超过 45％。
Ice Lake 也是英特尔首款将 AI 与 DL Boost 结合的CPU，除了支持 DL Boost 外、它还支持 Dynamic Tuning 机器学习，能够动态地分配 GPU 与 CPU 的负载与功耗，虽然并非 10nm 平台新技术，但对于 IceLake 处理器的性能表现有明显的帮助。
图形进化
新的 Ice Lake 平台最重要的特性在于提升了图形、显示部分的性能表现。GEN 11 核显最高集成 64 个执行单元（EU），EU 内的 FPU 浮点单元进行了重新设计，支持 Adaptive Sync（适应性同步）技术，显卡主频提升到了 1.1GHz。
英特尔表示，与英特尔第 9 代集成图形引擎相比，新一代集显的图形性能将提高近一倍。《反恐精英：全球攻势》、《彩虹六号攻城》和《三国争霸》等游戏都是如此。
此外，10nm IceLake 平台全面支持雷电 3（Thunderbolt 3）接口、Wi-Fi 6 无线通信模块、4K 60FPS HDR 视频播放，更快的、更高质量的 HEVC 编码，并支持 1080 分辨率电竞游戏的流畅运行。
改变的不仅是CPU
英特尔一直扮演着芯片行业的领军角色，其遵循摩尔定律以及 Tick-Tock 发展模式，按部就班地推进制程工艺和核心架构的发展。在以往长时间发展中，芯片制程从 65nm 到 45nm，45nm 到 32nm，32nm 到 22nm，22nm 到 14nm，都严格按照 Tick-Tock 模式走，但是在 14nm 之后，英特尔开始经历更长的时间，足足 4 年，才终于走到 10nm。
但从 IceLake 的特性来说，它最大的创新不在工艺制程，而是来自 Sunny Cove 构架和整个生态平台的改变。伴随 10 代酷睿处理器的到来，我们将看到新的无线网络技术、新的存储技术、新的 AI 技术、更强大的图形技术以及最先进的接口技术。未来的智能时代，看重的不仅仅是单向处理能力，网络运行能力，高速多兼容的接口、人工智能等等，都会是机器处理的重要方向，而这也是英特尔赋予一个完整 IceLake 的真正改变。
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