日前，任天堂旗下 Pokemon 公司在发布会上公布《Pokemon Sleep》（做宝可梦），这是一款即将推出的睡眠跟踪应用，面向 iOS 和 Android 平台，你也可以将它看成是一个游戏。《Pokemon Sleep》可以通过睡眠监控，按照玩家/用户的睡眠来赚取积分，但具体的玩法暂未公布。





这款 App 会在 2020 年上架，同时会发售一款名为 Pokemon GO Plus + 的外设，类似于之前《Pokemon GO》的外设 Pokemon GO Plus，只不过精灵球是扁的，它可以传输玩家的睡眠数据。Pokemon GO Plus + 可以在白天用作常规《Pokemon GO》的外设来捕捉宝可梦，并从 PokeStops 收集物品。晚上睡觉时将它放在枕边，它将记录下用户睡眠时间和睡眠状态等信息。然后，该信息将传输到 iPhone 或 Android 设备的《Pokemon Sleep》应用程序上。

Pokemon 公司在宣传推文中表示：2016 年，《Pokemon GO》让整个世界变成了一个游戏，让走路（GO）变成了娱乐行为，现在我们要再次这样做，训练师们，这次是为了睡觉（Sleep）。和《Pokemon GO》一样，《Pokemon Sleep》也是任天堂已故前任社长岩田聪的精神遗产，早在 2014 年，任天堂透露出涉足健康保健市场的意愿，彼时岩田聪曾透露，任天堂的首款「生活品质」（quality of life）产品将不会是一款可穿戴的小工具，也不会让用户在客厅使用。而是用在用户进入睡眠状态，放置于床头柜上就可以发挥功能。如今《Pokemon Sleep》的问世正好符合这一理念，任天堂对「娱乐」的理解与许多其他公司不同，我们大可期待这款 App 届时能否像全球现象级手游《Pokemon GO》那样，让无数人爱上睡眠，睡个好觉。

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