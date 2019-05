日前,任天堂旗下 Pokemon 公司在发布会上公布《Pokemon Sleep》(做宝可梦),这是一款即将推出的睡眠跟踪应用,面向 iOS 和 Android 平台,你也可以将它看成是一个游戏。《Pokemon Sleep》可以通过睡眠监控,按照玩家/用户的睡眠来赚取积分,但具体的玩法暂未公布。





这款 App 会在 2020 年上架,同时会发售一款名为 Pokemon GO Plus + 的外设,类似于之前《Pokemon GO》的外设 Pokemon GO Plus,只不过精灵球是扁的,它可以传输玩家的睡眠数据。Pokemon GO Plus + 可以在白天用作常规《Pokemon GO》的外设来捕捉宝可梦,并从 PokeStops 收集物品。晚上睡觉时将它放在枕边,它将记录下用户睡眠时间和睡眠状态等信息。然后,该信息将传输到 iPhone 或 Android 设备的《Pokemon Sleep》应用程序上。

Pokemon 公司在宣传推文中表示:2016 年,《Pokemon GO》让整个世界变成了一个游戏,让走路(GO)变成了娱乐行为,现在我们要再次这样做,训练师们,这次是为了睡觉(Sleep)。和《Pokemon GO》一样,《Pokemon Sleep》也是任天堂已故前任社长岩田聪的精神遗产,早在 2014 年,任天堂透露出涉足健康保健市场的意愿,彼时岩田聪曾透露,任天堂的首款「生活品质」(quality of life)产品将不会是一款可穿戴的小工具,也不会让用户在客厅使用。而是用在用户进入睡眠状态,放置于床头柜上就可以发挥功能。如今《Pokemon Sleep》的问世正好符合这一理念,任天堂对「娱乐」的理解与许多其他公司不同,我们大可期待这款 App 届时能否像全球现象级手游《Pokemon GO》那样,让无数人爱上睡眠,睡个好觉。

