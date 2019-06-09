



来自《韩国先驱报》的消息，三星官方发言人表示公司将在 2019 年第三季度正式推出 Galaxy Home。Galaxy Home 是一款搭载三星自家 AI 助手 Bixby 的智能扬声器，同时也将是三星智能家居的核心。



三星早在 2018 年 8 月 Note 9 发布会上提出要发布 Galaxy Home，尽管自那以后三星已经在各种活动上展示了这款产品，但该公司仍未发布这款产品。三星方面在 2019 年 4 月份承诺发布 Bixby 智能音箱，但一直没有兑现。随后这款神秘产品就被一拖再拖，久到人们差点要把它忘了。







假设这次所称的 2019 年第三季度发布不在跳票，我们有可能在 8 月 Galaxy Note 10 发布会，以及 9 月 IFA（柏林国际电子消费品展览会）发布会时看到 Galaxy Home。毕竟这两个时间点都可以作为 Galaxy Home 不错的发布日期。据悉 Galaxy Home 除了标准版之外届时还会有一款迷你版，而迷你版最近刚通过了 FCC 的审核，这意味着三星计划在最终发布时亮出至少两种型号的智能扬声器。







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