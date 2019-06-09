



日前，AMD 与三星电子联合宣布，双方就超低功耗、高性能移动图形 IP 达成多年战略合作伙伴关系，三星获得 AMD GPU 授权，可用于智能手机等移动设备。



根据合作协议，AMD 将基于最新发布的、高度灵活的 RDNA 图形架构的定制图形专利授权给三星，而三星会将其集成于未来的移动 SoC 处理器中。同时三星需支付给 AMD 一笔技术授权费，但具体金额未公布。



这笔交易为 AMD 的图形技术提供又一个应用平台。说到 AMD 显卡，Radeon 系列应该大家比较熟悉，时大多数人会想到台式机或笔记本显卡，但这项技术也用于 PS4 和 Xbox One 等游戏机，以及谷歌即将推出的云游戏服务 Stadia 也采用 Radeon 显卡。



AMD 方面表示：“在 PC、游戏机、云和 HPC 市场上我们的 Radeon 图形技术的采用率已经显着增长，我们很高兴现在与行业领导者三星合作，加速移动市场的图形创新，这一战略合作伙伴关系将把我们的高性能 Radeon 显卡扩展到移动市场，大大扩展 Radeon 用户群和开发生态系统。”



在 5 月底的台北电脑展上，AMD 刚刚公布了 RDNA 架构首款产品——RX5700 系列显卡，号称相比 VEGA 架构同频性能提升 25％，能效比提升 50％。



由于从零开始研发 GPU 架构难度非常高，所以三星虽然早几年就开始自研 GPU 芯片，但一直未能实现商用。这次与 AMD 的合作将加速其 GPU 研发进程。预计 AMD RDNA 很可能取代三星目前在 Exynos 芯片中使用的 ARM Mali GPU。不过三星一直倾向于向不同的国家发布具有不同芯片组的手机，这意味着该技术无法很快普及。





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