在日前 E3 展新闻发布会上，微软官宣了几项关于 Xbox 的重要革新。它们分别是 Xbox Elite 无线手柄第二代、游戏流媒体 xCloud 以及代号为 Project Scarlett 的下一代 Xbox 游戏机 。这无疑会让游戏迷们心跳加速。



新一代 Xbox 游戏机







微软宣布新一代 Xbox 游戏机 Project Scarlett 将于 2020 年的假期面市，为新主机保驾护航的第一方大作为《Halo Infinite》（光环：无限）。新主机由创建 Xbox One 团队原班人马设计，将只专注于一件事进行优化：那就是游戏。



据称新一代产品的功能将比 Xbox One X 原机型强 4 倍，搭载基于 AMD Zen 2 和 Radeon RDNA 架构的定制 CPU，GDDR6 内存，支持 8K 游戏，游戏帧速率高达 120fps，支持光线追踪和可变刷新率。



除此之外，微软还给它还配备了 SSD 固态硬盘，让游戏加载速度得到飞速提升。







微软新主机将在 2020 年 E3 展披露更多细节，届时它将与索尼 PlayStation 5 在游戏硬件领域展开竞争。同时，微软也做好了准备抵御低端但经济的游戏流媒体 Google Stadia。



游戏流媒体 xCloud







微软同时公布全新的流媒体服务 xCloud，作为拥有世界上最广泛服务器基础架构之一的游戏公司，微软将开始使用云来推广游戏。玩家将可以使用家用 Xbox 主机将本地游戏流传输到连接互联网的设备，从而在互联网设备上畅玩本地游戏，包括手机、平板电脑和 PC。但微软仍然没有为其服务提供任何日期或定价，xCloud 会在本届 E3 上首次展示，届时我们将看到它如何带领用户进入游戏。



Xbox Elite 2







Xbox Elite 2 是 Xbox One Elite 无线手柄的后续产品。相比于已经有良好使用体验的旧版产品，新版无线手柄显然更加能打。



Xbox Elite 2 具有以下改进的特性：



• 用于更高精度的控制的可调节张力手柄

• 新的扳机手柄和重新设计的保险杠

• 较短的触发锁

• 环绕式橡胶手柄

• 新的可选手柄和 paddle 选项

• 支持三种自定义配置

• 支持蓝牙

• 一次充电可使用 40 小时

• 可拆卸充电座



Xbox Elite 2 售价为 180 美元，将于 11 月 4 日在 24 个国家上市。





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