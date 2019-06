在日前 E3 展新闻发布会上,微软官宣了几项关于 Xbox 的重要革新。它们分别是 Xbox Elite 无线手柄第二代、游戏流媒体 xCloud 以及代号为 Project Scarlett 的下一代 Xbox 游戏机 。这无疑会让游戏迷们心跳加速。



新一代 Xbox 游戏机







微软宣布新一代 Xbox 游戏机 Project Scarlett 将于 2020 年的假期面市,为新主机保驾护航的第一方大作为《Halo Infinite》(光环:无限)。新主机由创建 Xbox One 团队原班人马设计,将只专注于一件事进行优化:那就是游戏。



据称新一代产品的功能将比 Xbox One X 原机型强 4 倍,搭载基于 AMD Zen 2 和 Radeon RDNA 架构的定制 CPU,GDDR6 内存,支持 8K 游戏,游戏帧速率高达 120fps,支持光线追踪和可变刷新率。



除此之外,微软还给它还配备了 SSD 固态硬盘,让游戏加载速度得到飞速提升。







微软新主机将在 2020 年 E3 展披露更多细节,届时它将与索尼 PlayStation 5 在游戏硬件领域展开竞争。同时,微软也做好了准备抵御低端但经济的游戏流媒体 Google Stadia。



游戏流媒体 xCloud







微软同时公布全新的流媒体服务 xCloud,作为拥有世界上最广泛服务器基础架构之一的游戏公司,微软将开始使用云来推广游戏。玩家将可以使用家用 Xbox 主机将本地游戏流传输到连接互联网的设备,从而在互联网设备上畅玩本地游戏,包括手机、平板电脑和 PC。但微软仍然没有为其服务提供任何日期或定价,xCloud 会在本届 E3 上首次展示,届时我们将看到它如何带领用户进入游戏。



Xbox Elite 2







Xbox Elite 2 是 Xbox One Elite 无线手柄的后续产品。相比于已经有良好使用体验的旧版产品,新版无线手柄显然更加能打。



Xbox Elite 2 具有以下改进的特性:



• 用于更高精度的控制的可调节张力手柄

• 新的扳机手柄和重新设计的保险杠

• 较短的触发锁

• 环绕式橡胶手柄

• 新的可选手柄和 paddle 选项

• 支持三种自定义配置

• 支持蓝牙

• 一次充电可使用 40 小时

• 可拆卸充电座



Xbox Elite 2 售价为 180 美元,将于 11 月 4 日在 24 个国家上市。





欢迎关注威锋网官方微信:威锋网(weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态,精选最热科技资讯。