谷歌的新旗舰 Pixel 4 系列已经发布了有一些时日，而在发布时被官方大肆宣传的「人脸解锁」却出现了纰漏。当时官方表示 Pixel 4 在 Soli 雷达、红外投影传感器以及前置摄像头的加持之下，能够实现极快的人脸解锁体验，甚至在你还没将手机举到眼前时就已经完成解锁。



但根据 BBC 的报道，他们发现 Pixel 4 居然能够在闭着眼睛的情况被成功解锁，这难免引发了一些安全性方面的担忧，毕竟 Pixel 4 只有面部解锁这一种生物识别方案，如果被不法之徒加以利用的话，用户的隐私安全将难以得到保障。







而谷歌也在近日给出了回应，称「正在设法为用户增加一个需要睁眼才能解锁的选项，这项新功能预计会在几个月内以软件更新的形式推送给用户。」但在这之前，担心手机隐私安全的用户可以开启「必须输入密码或图案的屏幕锁定功能」来加强手机的安全性。



其实在早期泄露的版本中，Pixel 4 其实是支持「检测睁眼才解锁」的。



在外媒曝光的一张图片中，可以看到当时的 Pixel 4 在脸部解锁的设置页面中存在一项「Require eyes to be open」的开关，这也就意味着谷歌是刻意将检测睁眼这一功能给砍掉的，背后的原因也可能是为了追求更快的解锁速度吧。







反观苹果设备，目前面容 ID 只能在检测到眼睛睁开的情况下才能解锁，而且还能够额外开启「需要注视以启用面容 ID」的功能，算是脸部识别安全性的双重保障吧。





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