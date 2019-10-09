彭博社在前几天的文章中表示，苹果 AR 眼镜最快将于明年登场，并将这款设备描述为「可以在用户的视野范围内显示文字，电子邮件，地图和游戏等内容。」而且苹果也很有可能为其打造一个类似于 Apple Store 的应用商店来推动其生态发展。



而最近曝光的专利显示，三星也对 AR 眼镜市场十分感兴趣，甚至已经在专利中制作了一张渲染图。







从这张渲染图可以看出，三星的这款 AR 眼镜在左右镜片位置搭载了两个投射屏幕，顶部的位置还出现了两枚疑似摄像头的装置。而在专利草图中，这款设备的右镜架还有一条类似于数据线的线缆，猜测可能用于连接手机或者进行数据传输。











虽然许多公司经常会提交各种专利，但这些专利到底会不会被应用到实际产品中还无法确定。但三星的这款 AR 眼镜专利却向我们展示了 AR 眼镜可能采用的形态，对于可能在明年爆发的「AR 浪潮」也有一定的指示作用吧。

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