10 月 23 日消息，据外媒报道，三星电子公司于当地时间周三表示，该公司已经发布了最新软件补丁，以修复 Galaxy S10 和 Galaxy Note 10 系列智能手机上基于超声波的指纹识别漏洞。此前许多用户发现，任何人的指纹都可以解锁覆盖着硅胶屏幕的 Galaxy S10 和 Galaxy Note 10 系列手机，这引发了人们对其最新设备安全问题的担忧，三星也因此承受了巨大压力。三星在给客户的通知中说：“我们为指纹识别问题给客户带来的不便表示歉意。我们正在进行软件补丁升级，以解决 Galaxy S10 和 Galaxy Note 10 系列手机用户遇到的问题。”这家韩国手机制造商建议使用硅罩的 Galaxy S10 和 Galaxy Note 10 系列手机的用户移除保护壳，删除所有以前的指纹并注册新指纹。该公司还表示，用户在扫描指纹时应确保全面扫描指纹的所有部分，包括中心和边角，以提高系统识别率的准确性。三星并不是唯一一家生物识别认证系统遭遇问题的公司。美国科技巨头谷歌也面临着类似的安全问题，因为其最新旗舰手机 Pixel 4 的面部解锁（Face Unlock）功能也存在漏洞，即使用户闭上眼睛也能正常解锁，谷歌也将通过发布更新来修复这一问题。

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