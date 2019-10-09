10 月 23 日消息，今天的 ARM 技术峰会北京站上，英国半导体知识产权（IP）提供商 ARM 公司推出多款产品，并宣布将继续为中国企业提供授权支持。ARM 中国董事长兼首席执行官吴雄昂透露，目前 ARM 在中国有超过 200 个合作伙伴，中国客户基于 ARM 技术的芯片累计出货量超过 160 亿颗，95% 的国产芯片都是基于 ARM 架构。吴雄昂表示，ARM 是唯一的非美国计算平台，并且经过法务调查，无论 v8 还是 v9 架构均源自英国的技术，ARM 会和过去一样持续向中国企业进行授权和服务支持。此前，ARM 全球负责芯片授权的 IP 产品事业群总裁热内·哈斯（Rene Haas）明确表示，华为海思是 ARM 的长期合作伙伴，后续的芯片架构都可以授权给华为海思。本次技术峰会上 ARM 也带来了新的 IP，包括 Mali-D37 DPU（视觉核心）处理器、Mail-G57 GPU（图形处理器）和 Ethos-N57/Ethos-N37 NPUs（神经单元系统）设计框架。Mali-D37 采用 Komeda 架构，定位是 16 纳米制程下小于 1 平方毫米的面积内就能输出 2K 和 1080P 内容，是目前 ARM 设计的面积最小 DPU（视觉核心），可用于入门级智能手机、平板电脑或分辨率在 2K 以内的小显示屏等低成本的设备上。Mali-G57 采用 Valhall 架构，和此前的 Mali-G52 相比提升 1.3 倍的性能密度，能效提升 30%、性能密度提升 30%、机器学习提升 60%，将更好的沉浸式体验带到消费级，针对 VR（虚拟现实）提供视点渲染支持。ARM 还和实时 3D 开发平台 Untiy 公司合作发布的基于 ARM IP 的片上系统（SoC），会有更好的沉浸式体验。Ethos 神经单元组合则能够对 AI（人工智能）与 ML（机器学习）作出复杂的运算，以满足用户在日常生活对设备的需求。

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