10 月 23 日下午，华为在深圳召开了 5G 产品发布会。发布会上，华为正式宣布折叠屏手机 Mate X 国行将于 11 月 15 日在华为商城限量发售，售价 16,999 元，仅提供 8GB 内存 + 512GB 存储版本。另外首次保外维修屏幕享受 5 折优惠，提供 2699 元碎屏宝供消费者选购。







Mate X 采用柔性折叠屏鹰翼式外折方案，展开时可达 8 英寸，分辨率为 2,480 x 2,000，折叠后正面为 6.6 英寸的面板，另一面屏幕尺寸则为 6.38 英寸，机身单边厚度仅为5.4mm。



Mate X 搭载华为首款 7nm 5G 多模芯片巴龙 5000 + 麒麟 980（后续批次已升级至麒麟 990 5G），支持 55W 超级快充，30 分钟充电 85%；内置 4500mAh 大电池，配备双卡设计，分别支持 4G 和 5G 网络。



在相机配置方面，搭载 4000 万像素超感光摄像头（27mm）f/1.8，800 万像素长焦镜头（80mm）f/2.4 支持 OIS 光学防抖，1600 万像素超广角镜头（17mm）f/2.2，3D 深度感摄像头支持专业级虚化效果。Mate X 的镜头支持 ISO 204800 超高感光度，支持 45 倍变焦范围（超广角—3 倍光学—30 倍数码），2.5cm 超微距拍摄，支持 OIS+AIS 超级防抖。





发布会上，华为表示针对 Mate X 的大屏场景，EMUI 在系统上加入了包括智慧分屏功能，图片/文字拖曳，应用双窗口多开等功能。目前包括手机淘宝、今日头条、微信等国内常用应用均完成了对 Mate X 的适配工作。除了 Mate X，华为在本次发布会上还发布了包括华为手环 4，5G 随身 WiFi 等新产品。另外还宣布了 5G 版 Mate 30 系列将于 10 月 23 日开放预售，11 月 1 日正式发售。此前发布的华为 Watch GT 2 42mm 版、FreeBuds 3 无线耳机也将于 11 月 1 日开放预售，11 月 11 日正式发售。

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