去年，一款名为「PALM」的另类智能手机在美国上市。这款手机主打小屏轻便的设计，其正面搭载一块 3.3 英寸 720P 触控屏幕，内部则由骁龙 435 处理器负责提供动力，并辅以 3GB RAM + 32GB ROM 的运存组合，此外前后还各有一枚摄像头，其中前置为 800 万像素，后置为 1200 万像素。











由于 PALM 运行 Android 8.1 系统，所以理论上它可以安装各类 Android 应用，但只有 3.3 英寸大小的屏幕可能无法支持大部分应用的正常操作，也因此官方将其定位为对抗「数字成瘾」的解药，它甚至还内置了一个叫做「Life Mode（生活模式）」的模式，开启之后便可屏蔽所有来电以及信息通知。



就是这样一款另类的智能手机，目前已经被发现开始登陆国内市场。在京东的预售页面中，PALM 的价格为 1999 元，官方还打出了「年轻人的时尚备用机」的标语，现在参与 1 元定金预售活动可以在正式发售时折抵 51 元，并赠送 1 个月的腾讯视频会员。

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