



三星今天推出 2020 年旗舰芯片组 Exynos 990 SoC 与 5G Exynos Modem 5123，两者均将使用该公司自己的 7nm EUV 工艺。



Exynos 990 仍然使用了 2 个三星自己研发的 Exynos M5 内核，三星方面宣称相比上一代 Exynos 9820/9825 中的 Exynos M4 内核有 20% 的性能提升，另外的两个大核也将升级到 Cortex A76 架构，剩余的 4 个小核心还是使用 Cortex A55 架构，不过目前尚不清楚其是否会在频率上面有所变动。



图形方面 Exynos 990 使用 ARM 的 Mali G77MP11，架构方面的改进带来的提升将会非常明显，官方称性能提升可以达到 20%。另外，Exynos 990 将配套最新的 LPDDR5 内存，频率可以达到 2750MHz，相比之下内存带宽会有比较明显的提升。还有一个比较重大的提升点在它的 NPU 上面，相比上代 Exynos 9820/9825 的NPU，Exynos 990 的 NPU 处理吞吐量可以达到 10 TOPs 级别，约提升 5.38 倍。



上个月初 IFA（柏林电子消费展）上吹响了 5G Soc 的进攻号角，高通宣布明年会把将 5G 基带与骁龙 8 系列、7 系列和 6 系列 Soc 集成，华为也正式推出集成 5G 基带的麒麟 990 处理器。三星则亮出 8nm 制程移动芯片 Exynos 980，其亮点同样是将 5G 调制解调器和智能处理性能集成在单一的芯片中。



令人没想到的是，到新一代 Exynos 990，三星反而不再采用集成 5G 基带，而是选择了外挂基带，也就是和 Exynos 990 同时发布的配套基带芯片——Exynox Modem 5123，这款基带支持了 2G—5G 的几乎所有频段，并首次带来了 1024 QAM 等高级特性。在 5G Sub-6 频段，它的下行速率可以达到 5.1Gbps，而使用更高带宽的毫米波频段时，其下行速率更是可以达到 7.35Gbps。



明年三星的旗舰——Galaxy S11 应该是会用上 Exynos 990，在新旗舰芯片上面选择 SoC 与基带分离式设计可能是为了降低生产成本，也可能是出于灵活性的考虑，但这块新的基带提供了到目前为止可以说是最为完整的各种网络支持，还是非常强大的。



欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。