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2019-10
25
10:44
在昨天刚发布的第三季度财报中，特斯拉宣布上海工厂已经提前进入整车试生产阶段，并公布了几张上海工厂的内部照片。
从建成到开始整车试生产，特斯拉上海工厂仅用时十个月的时间。特斯拉 CEO 马斯克称：「我从未见过在历史上有能在如此短时间内建成如此规模的工厂」，上海工厂将成为「未来增长的样板」。值得一提的是，特斯拉也是第一个获批在中国独资建厂的外国车企。
目前，上海工厂的年产能定在 15 万辆，当生产 Model Y 和电池模块的第二座厂房建好时，产能还将扩大。特斯拉 23 日表示，正努力在大规模生产和交付之前，满足政府其他要求，获得最终许可。
财报显示，特斯拉在第三季度终于扭亏，调整后归属股东的净利润为 1.43 亿美元，好于市场预期的 2.57 亿美元亏损；第三季度营收为 63.03 亿美元，与去年同期的 68 亿美元相比下降了 8%；调整后每股收益为 1.91 美元，同比下降 37%。另外，特斯拉的汽车业务毛利率重新恢复增长，该数据在第三季度为 22.8%，高于今年第一季度的 20.2% 和 18.9%。
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