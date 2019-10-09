可折叠屏手机虽然昂贵而且具有不确定的质量稳定性，但却给我们很多关于未来柔性屏应用上的启发。目前发售的两款产品：三星 Galaxy Fold 和华为 Mate X，前者屏幕向内折叠，可以展开成 7.3 英寸的屏幕；后者向外折叠，可以打开形成 8 英寸的屏幕。按照常理来讲，作为相对来说已经比较成熟的折叠屏方案，这两种折叠设计应该会被后续其他折叠屏手机所沿用。



当然，也不乏要打破常规，走不寻常路的厂商。据 CNET 报道，TCL 近日展示了一款折叠手机的原型机。根据展示情况来看，TCL 的折叠手机采用的是三折叠式设计，打开的时候像是在展开一张旅游地图册，完全打开后变身为一个 10 英寸的平板电脑，折叠后正面是显示屏，背部是后置四摄像头。手机还拥有 USB-C 端口，如果投入生产的话，将具有虹彩外观，并且放弃 3.5mm 耳机插孔。





TCL 的三折叠手机将采用官称「DragonHinge」铰链技术，该方案主要包含三个方面：0-180 度完全内翻折叠屏、用来折叠屏幕的金属铰链、优化折叠屏应用的适配固件和软件，可以让手机实现完全地平整折叠。与三星 Galaxy Fold 向内折叠、华为 Mate X 向外折叠所呈现出的效果不同，TCL 的三折叠手机顶部的显示屏在折叠状态时充当的是外部屏幕。不过，由于该手机采用的是三折叠式设计，所以导致机身在折叠起来的时候非常厚，想塞进口袋里是不大可能了。

这并不是 TCL 第一次展示折叠屏手机产品。在此前的 MWC 2019 和 2019 IFA 大会期间，TCL 都公开展示了折叠屏手机。其中在 2019 IFA 上展示的是一款和这次完全不同的对折手机。据当时的报道，TCL 的折叠屏采用了兄弟企业华星光电的柔性屏方案，并首创了 DragonHinge 折叠屏铰链技术，已申请大量专利。不过，此次展示的毕竟只是一款原型机，后续是否能够顺利量产目前还无法确定。按照 TCL 的计划在 2020年才上市自己的 DragonHingle 折叠屏手机，由此来看，即便该手机可以顺利量产，最快可能也要等到 2020 年。

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