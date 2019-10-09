11 月 5 日，小米将正式对外发布全球首款量产一亿像素手机小米 CC9 Pro，与之一同发布的还有传闻已久的小米智能手表。





10 月 29 日傍晚，小米官方微博陆续曝光小米智能手表的外观和功能。从真机图中可以看到小米手表采用方形设计、可换表带、独立麦克风、独立表冠等设计。不光整体外形和体积与苹果 Apple Watch 相近，表盘 UI 也给人无比熟悉的感觉，当然两者也有细节上的不同，比如小米手表正面采用全覆盖屏幕，边缘更厚，边角也不像 Apple Watch 那么圆。

官方称小米手表属于小米的「米家」IoT 子品牌，内置高通骁龙 Wear 3100 芯片，支持 WiFi，GPS，NFC 以及 eSIM，是一款可以脱离手机、独立运行、独立通话的智能手表。小米手表可能还搭载谷歌的 Wear OS 系统，拥有丰富的定制化表盘。

目前基本可以确定小米手表将会内置小米智能家庭控制中心的米家 App、全功能的 NFC 和很多 MIUI 上备受好评的小功能。并且凭借小米的庞大用户群体，也给第三方应用适配打下了良好的用户量基础，前期是否有足够多的第三方应用适配也是此次小米手表的另一大核心看点。售价也是小米产品的一贯杀手锏，参考目前市面上在售的 Wear OS 系统普遍 3000 元以上的售价，小米手表售价预计将在 2000 元左右甚至低于 2000 元，有利于小米手环用户转向小米手表，从而成为智能手表市场的有力竞争者。另外，官博还透露小米手表将具备大电量，长续航，这点想必也很能吸引眼球。距离 11 月 5 日正式发布仅剩一周左右时间，届时我们可以看看小米手表能否带来惊喜。

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