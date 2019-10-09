虽然经历了许多磕磕碰碰，但三星的 Galaxy Fold 折叠手机总算于前端时间在部分国家和地区正式开售。经历了这一次尝试之后，三星最近接受采访时也表示正在开发第二代可折叠手机。



就在刚刚举行的三星开发者大会上，三星公布了一段可折叠手机的概念视频，其中便展示了不同于第一代 Galaxy Fold 的折叠手机形态。在该视频中出现的手机采用上下折叠的方式，颇有几分早期翻盖手机的「神韵」。







三星框架研发团队负责人 Hyesoon Jeong 在三星开发者大会的舞台上解释说：「我们正在探索的这种采用崭新外形设计的产品，不仅可以轻松地放在口袋里，而且可以改变您使用手机的方式。」 。三星并没有花太多时间详细介绍这款概念折叠设备，也没有透露具体的上市和销售信息。



但在该概念视频中，三星确实展示了 One UI 是如何适应折叠设备的：当处于半折叠状态时，部分画面会自动缩小至另一半屏幕，避免影响观看体验。







此外，三星还展示了 One UI 2 的设计，加入了更多适合单手操作的设计元素以及更多生动的色彩设计，而且还有更多的动画图标和黑暗模式。

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