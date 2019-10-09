



威锋网此前为大家报道过索尼打算出售其流媒体电视服务 PlayStation Vue 的消息。现在，在该消息发布后不久，索尼宣布将在 2020 年 1 月永久关闭该服务，原因是付费电视行业竞争激烈，内容和网络交易价格昂贵，得不到预期的快速发展。



索尼表示将专注于核心游戏业务。



值得注意的是，The Information 上周的一份报告称，索尼正在寻找买家，但这似乎没有实现，PlayStation Vue 最终面临被关闭的命运。9to5Mac 则指出，PlayStation Vue 其实适合由苹果收购，为 11 月 Apple TV + 进入流媒体电视业务增强实力。但这自然只是媒体的一番建议。



索尼用户仍然可以通过 PS4 和其他兼容设备上的 PlayStation Store 获得电影和电视资源。索尼在声明最后表达对用户的感谢：



“我们对于服务如何改变人们收看电视的方式设定了宏伟的目标，展示了 PlayStation 在付费电视行业的崭新类别中进行创新的能力。感谢所有客户，特别是你们当中有些人自 2015 年 PlayStation Vue 推出以来一直在使用。感谢您陪伴我们走过这个过渡时期，并在我们展望未来时所给予持续支持。”





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