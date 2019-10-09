华纳兄弟互动娱乐公司和网易公司于 2019 年 10 月 30 日宣布：将联合推出一款名为《哈利波特：魔法觉醒》的全新移动游戏，邀请玩家体验魔法世界。据介绍，由华纳兄弟互动娱乐公司和网易共同开发的《哈利波特：魔法觉醒》是一款融合了角色扮演元素的卡牌游戏。这款游戏将以 Portkey Games 的品牌在中国推出——作为华纳兄弟旗下游戏品牌，Portkey Games 致力于打造以 J.K.罗琳的原创故事为灵感的魔法世界全新游戏体验，玩家可以作为主角，开启属于自己的冒险之旅。《哈利波特：魔法觉醒》的故事开始于在第二次巫师世界大战的几年后，玩家将以一名新生的身份收到霍格沃茨魔法学校的录取通知书，开启一趟不平凡的巫师之旅。在游戏中，随着玩家的不断成长，玩家可以学习新的魔咒，结识更多杰出的同伴，同时利用自己的魔法知识来设计独特的策略和魔咒组合，掌握魔咒释放的方式和时机，去应对愈发困难的试炼和愈发刺激的巫师对决。网易 ZEN 工作室表示：“《哈利波特：魔法觉醒》将还原所有粉丝所熟知和喜爱的咒语、角色和神奇动物，并以一种独具风格的视觉形象呈现。我们很荣幸能与华纳兄弟互动娱乐公司合作，并迫不及待地想要让粉丝们去体验这个全新的魔法世界。”

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